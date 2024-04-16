В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению леса

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов рассказал о работе по восстановлению леса в регионе.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что в этом году планируется озеленить 711 га территории. Повреждённые деревья рубят, убирают неликвидную древесину.

«Культуру обращения с лесом нужно прививать с малого возраста. Сейчас почти в каждой школе Подмосковья работают школьные лесничества. Наши инспекторы приходят, проводят беседы, рассказывают о вреде и пользе пребывания в лесу, где и как можно разводить костры, какие бывают последствия неосторожного обращения с огнём», — заявил Агулов.

По его словам, в регионе 170 школьных лесничеств.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии введут особый противопожарный режим с 25 апреля.