В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению леса
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В беседе с телеканалом «360» он отметил, что в этом году планируется озеленить 711 га территории. Повреждённые деревья рубят, убирают неликвидную древесину.
«Культуру обращения с лесом нужно прививать с малого возраста. Сейчас почти в каждой школе Подмосковья работают школьные лесничества. Наши инспекторы приходят, проводят беседы, рассказывают о вреде и пользе пребывания в лесу, где и как можно разводить костры, какие бывают последствия неосторожного обращения с огнём», — заявил Агулов.
По его словам, в регионе 170 школьных лесничеств.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии введут особый противопожарный режим с 25 апреля.