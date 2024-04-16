RT в Telegram
Подпишись

Актёр Сотников высказался о важности профильного образования для съёмок в кино

Короткая ссылка
Актёр Михаил Сотников заявил, что для съёмок в кино важно иметь профильное образование.
Актёр Сотников высказался о важности профильного образования для съёмок в кино
  • Gettyimages.ru

«Любому человеку, который приходит в мир кино… нужно образование. Мне всегда хочется привести пример такой: если ты приходишь к врачу, ты же хочешь, чтобы человек был с образованием, чтобы тебя лечил врач. <…> Поэтому мое искреннее мнение: актёру нужно профессиональное образование, безусловно», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Сотников, любой может сыграть гениально, но муза приходит не всегда, например, если нужно сниматься 30 дней подряд.

Ранее народный артист России Борис Щербаков рассказал о съёмках в сериале «Зло», созданном по одноимённому роману Эдуарда Хруцкого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить