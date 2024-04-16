Актёр Сотников высказался о важности профильного образования для съёмок в кино

Актёр Михаил Сотников заявил, что для съёмок в кино важно иметь профильное образование.

«Любому человеку, который приходит в мир кино… нужно образование. Мне всегда хочется привести пример такой: если ты приходишь к врачу, ты же хочешь, чтобы человек был с образованием, чтобы тебя лечил врач. <…> Поэтому мое искреннее мнение: актёру нужно профессиональное образование, безусловно», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Сотников, любой может сыграть гениально, но муза приходит не всегда, например, если нужно сниматься 30 дней подряд.

Ранее народный артист России Борис Щербаков рассказал о съёмках в сериале «Зло», созданном по одноимённому роману Эдуарда Хруцкого.