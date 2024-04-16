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Учёный Тишков: Обь и Енисей могут вызвать дальнейшие подтопления в регионах

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Главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков спрогнозировал дальнейшую паводковую ситуацию в регионах.
Учёный Тишков: Обь и Енисей могут вызвать дальнейшие подтопления в регионах
  • Gettyimages.ru

«Какие дальше реки будут, — это, несомненно, бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это может отразиться на ситуации на Алтае, а также в центральной, средней и южной Сибири.

«И только потом, может быть, Дальний Восток, но это ближе уже к сезону дождей», — предположил Тишков.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что нынешнее весеннее половодье стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.

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