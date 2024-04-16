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Вышел первый тизер фильма «Волшебник Изумрудного города»

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В сети появился первый тизер-трейлер российского фэнтезийного фильма «Волшебник Изумрудного города», представляющего собой экранизацию сказки Александра Волкова.
Вышел первый тизер фильма «Волшебник Изумрудного города»
  • © Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»

Видео опубликовано на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнёршип».

В центре сюжета — девочка по имени Элли. Когда злая колдунья Гингема вызывает ураган, героиня вместе со своим псом Тотошкой попадает в страну Жевунов. Теперь, чтобы вернуться домой, Элли и её новым друзьям — Железному Дровосеку, Трусливому Льву и Страшиле — нужно отправиться в Изумрудный город и найти там Волшебника, который поможет им.

В фильме снялись Екатерина Червова, Евгений Чумак, Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, Дмитрий Чеботарёв, Артур Ваха и другие. Режиссёром выступил Игорь Волошин.

Премьера ленты запланирована на 1 января 2025 года.

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