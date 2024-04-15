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В сети вышел трейлер сериала «Дядя Лёша»

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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер сериала «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой в главных ролях.
В сети вышел трейлер сериала «Дядя Лёша»
  • Кадр из сериала «Дядя Лёша»
  • © KION

Ролик появился на YouTube-канале площадки. 

Главный герой — дворник дядя Лёша, работающий в детском доме в городе Рыбинске. По ночам он преображается в своего рода Робин Гуда и грабит богатых, а все ценности передаёт на нужды детей. Дяде Лёше пытается противостоять следователь Павлов. 

Тимофей Трибунцев назвал сериал добрым и светлым, а режиссёр Дмитрий Невзоров отметил, что при помощи этого проекта намерен «напомнить людям, что любовь, добро и человечность сильнее всего остального».

«Я люблю говорить, что «Дядя Лёша» — это самый душевный сериал года. В нём рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые смыслы жизни. Дядя Лёша — это современный герой, он взял на себя ответственность и решил восстановить справедливость, при этом не предавая свои принципы», — говорит постановщик. 

Ранее стало известно о старте съёмок скетчкома «Осторожно, Кулик!».

 

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