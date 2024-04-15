В сети вышел трейлер сериала «Дядя Лёша»
- Кадр из сериала «Дядя Лёша»
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Ролик появился на YouTube-канале площадки.
Главный герой — дворник дядя Лёша, работающий в детском доме в городе Рыбинске. По ночам он преображается в своего рода Робин Гуда и грабит богатых, а все ценности передаёт на нужды детей. Дяде Лёше пытается противостоять следователь Павлов.
Тимофей Трибунцев назвал сериал добрым и светлым, а режиссёр Дмитрий Невзоров отметил, что при помощи этого проекта намерен «напомнить людям, что любовь, добро и человечность сильнее всего остального».
«Я люблю говорить, что «Дядя Лёша» — это самый душевный сериал года. В нём рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые смыслы жизни. Дядя Лёша — это современный герой, он взял на себя ответственность и решил восстановить справедливость, при этом не предавая свои принципы», — говорит постановщик.
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