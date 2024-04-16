RT в Telegram
Подпишись

Россияне рассказали, каких актёров видят в роли классиков русской литературы

Короткая ссылка
Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, каких актёров хотели бы видеть в экранизациях, посвящённых жизни знаменитых писателей, таких как Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский и Владимир Маяковский.
Россияне рассказали, каких актёров видят в роли классиков русской литературы
  • Gettyimages.ru
  • © Nanci Santos

Об этом сообщает НСН со ссылкой на опрос сервиса Литрес и книжной сети «Читай-город».

Так, 14% хотели бы увидеть новый фильм или сериал о Булгакове. В роли писателя респонденты представляют актёров Евгения Цыганова (16%), Ивана Янковского (12%) и Виктора Добронравова (10%).

Картину о жизни Достоевского ждут 11% опрошенных. Среди кандидатов на роль писателя назвали Виктора Добронравова (16%), Константина Хабенского (14%) и Ивана Янковского (13,5%).

Экранизация о жизни Маяковского заинтересовала 8% респондентов. В роли поэта россияне видят Юрия Борисова (17%), Константина Хабенского (11%) и Юрия Колокольникова (10%).

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что более 200 столичных учреждений культуры примут участие в акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить