Россияне рассказали, каких актёров видят в роли классиков русской литературы

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, каких актёров хотели бы видеть в экранизациях, посвящённых жизни знаменитых писателей, таких как Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский и Владимир Маяковский.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на опрос сервиса Литрес и книжной сети «Читай-город».

Так, 14% хотели бы увидеть новый фильм или сериал о Булгакове. В роли писателя респонденты представляют актёров Евгения Цыганова (16%), Ивана Янковского (12%) и Виктора Добронравова (10%).

Картину о жизни Достоевского ждут 11% опрошенных. Среди кандидатов на роль писателя назвали Виктора Добронравова (16%), Константина Хабенского (14%) и Ивана Янковского (13,5%).

Экранизация о жизни Маяковского заинтересовала 8% респондентов. В роли поэта россияне видят Юрия Борисова (17%), Константина Хабенского (11%) и Юрия Колокольникова (10%).

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что более 200 столичных учреждений культуры примут участие в акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля.