Синоптик Вильфанд рассказал о дождливой неделе в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и регионе.

По словам синоптика, в течение всей недели по субботу включительно погодой будет управлять циклон.

«Погода будет хорошей, облачность. Будут дожди. К концу недели выпадет 10—12 мм. Учитывая, что апрель — «сухой» месяц и сумма осадков в среднем составляет 37 мм. Это норма, которая рассчитана за последние 30 лет. 10—12 мм — это достаточно много», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что по сравнению с прошлой неделей «температура будет существенно ниже».

«Но если смотреть на средние значения, то температурный фон будет на два градуса выше нормы, это означает, что в течение этой недели будет такая же весна, но в другом исполнении. Преобладающие температуры ночью +3...+5 °С, днём +10...+15 °С. В четверг — до +17 °С. Наиболее заметные осадки в четверг, в ночь на пятницу. В конце недели, в воскресенье, дожди прекратятся и погода улучшится. Март был очень сухим месяцем, и эти осадки будут полезны. Повышение температуры до +17...+20 °С прогнозируется уже в понедельник», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что потепление в Подмосковье будет недолгим.