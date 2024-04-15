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Большой театр и зал «Зарядье» договорились о сотрудничестве

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Большой театр и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве и представят новые совместные постановки.
Большой театр и зал «Зарядье» договорились о сотрудничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу «Зарядья».

Как заявил гендиректор ГАБТ, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, за пять лет коллектив Мариинки представил в «Зарядье» множество программ.

«Сегодня наша работа расширяет свои горизонты — впереди... первое выступление с Симфоническим оркестром Большого театра, и это только начало новой главы масштабного сотрудничества одного из ведущих музыкальных театров страны и центральной концертной площадки России», — отметил Гергиев.

Со своей стороны, гендиректор зала Иван Рудин сказал, что многие из самых ярких проектов в истории «Зарядья» связаны с Гергиевым и Мариинкой.

«Сегодня на нашей сцене мы приветствуем Симфонический оркестр... под управлением Валерия Гергиева и уверены, что сотрудничество между залом «Зарядье» и Большим театром будет плодотворным», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли музей театра «Современник».

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