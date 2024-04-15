Специалист Бурмистров: кряквы охотно остаются в Москве на всю зиму

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров рассказал о некоторых птицах, живущих в столице.

«Утка кряква — в регионах тоже классическая перелётная птица. А в Москве кряквы охотно остаются на всю зиму, а сейчас они уже начали гнездиться. Самцов можно узнать по перламутрово-зелёному окрасу головы», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, «прописались» в Москве и огари, которых из-за окраса называют красными утками. Некоторые особи зимуют в Московском зоопарке, остальные — в обычных городских прудах.

«Конечно, паспортный контроль они не проходят, но того же сапсана уже видели на Воробьёвых горах. У него гнездо прямо на здании МГУ, вернулся туда в конце марта», — добавил Бурмистров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.