Специалист Бурмистров: кряквы охотно остаются в Москве на всю зиму
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«Утка кряква — в регионах тоже классическая перелётная птица. А в Москве кряквы охотно остаются на всю зиму, а сейчас они уже начали гнездиться. Самцов можно узнать по перламутрово-зелёному окрасу головы», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, «прописались» в Москве и огари, которых из-за окраса называют красными утками. Некоторые особи зимуют в Московском зоопарке, остальные — в обычных городских прудах.
«Конечно, паспортный контроль они не проходят, но того же сапсана уже видели на Воробьёвых горах. У него гнездо прямо на здании МГУ, вернулся туда в конце марта», — добавил Бурмистров.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.