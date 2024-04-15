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Диетолог Журавлёва рассказала о полезных свойствах редких пряностей

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Диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных свойствах, которыми обладают некоторые редкие пряности.
Диетолог Журавлёва рассказала о полезных свойствах редких пряностей
  • Gettyimages.ru

«Если с имбирём мы давно уже подружились, «приручили» его и купить его можно в любом российском магазине, то корень женьшеня продолжает оставаться редкостью. Очень полезной редкостью», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, особым обилием полезных свойств обладает старый женьшень.

Ещё одной редкой пряностью Журавлёва назвала мастику — смолу фисташкового мастичного дерева.

«Это одна из любимых приправ древних греков, она, кстати, считается ещё и прапрабабушкой жвачки, помогает с кариесом и другими болезнями зубов и дёсен», — сказала эксперт.

Кроме того, Журавлёва привела в пример чёрный тмин.

«Многочисленные исследования подтверждают, что его богатый состав способствует обновлению клеток кожи, разглаживает её и восстанавливает упругость и эластичность», — сообщила она.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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