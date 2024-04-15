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Диетолог Гридина рассказала о правилах питания при гастрите

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Диетолог Наталия Гридина рассказала, каких правил питания стоит придерживаться при гастрите.
Диетолог Гридина рассказала о правилах питания при гастрите
  • Gettyimages.ru

«Первое и основное — это регулярность: перерывы между приёмами пищи не должны составлять более четырёх часов. При пятиразовом питании добавляется второй завтрак, а при шестиразовом — дополнительные завтрак и полдник», — заявила она в беседе с Life.ru.

При гастрите и язве из рациона исключаются продукты, вредные для слизистой желудка, например острые, жареные, кислые и копчёные блюда.

Кроме того, крайне нежелательно терпеть голод. Важно, чтобы порции были маленькими, отметила Гридина.

Она добавила, что назначить подходящую диету может только медицинский специалист, с учётом диагноза, состояния и возраста пациента.

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