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В Ставропольском крае потеплеет до +33 °С к среде

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Синоптики спрогнозировали потепление в Ставропольском крае до +33 °С к среде, 17 апреля.
В Ставропольском крае потеплеет до +33 °С к среде
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так, во вторник, 16 апреля, в регионе преимущественно без осадков, воздух прогреется до +31 °С. В Ставрополе — солнечно и до +29 °С. Ветер 6 — 11 м/с.

В среду, 17 апреля, до +33 °С. В Ставрополе — без осадков и до +30 °С. Ветер 5 — 10 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

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