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Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в столичном регионе до пятницы

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о дождливой погоде в столичном регионе до конца рабочей недели.
Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в столичном регионе до пятницы
  • РИА Новости

«Дожди не оставят нас на этой неделе. Они продолжатся сегодня ближе к вечеру — в тыловой части соберутся облака и немножко покапает. В среду с подходом фронтальной зоны в её северной части пройдут дожди, и в четверг будет тоже довольно интенсивный и продолжительный дождь, который закончится только под утро пятницы», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Как отметил специалист, температура воздуха в ближайшие дни будет достаточно стабильной — в пределах +9…+13 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 апреля стало самым тёплым в Санкт-Петербурге с 1890 года.

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