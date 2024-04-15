Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в столичном регионе до пятницы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о дождливой погоде в столичном регионе до конца рабочей недели.

«Дожди не оставят нас на этой неделе. Они продолжатся сегодня ближе к вечеру — в тыловой части соберутся облака и немножко покапает. В среду с подходом фронтальной зоны в её северной части пройдут дожди, и в четверг будет тоже довольно интенсивный и продолжительный дождь, который закончится только под утро пятницы», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Как отметил специалист, температура воздуха в ближайшие дни будет достаточно стабильной — в пределах +9…+13 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 апреля стало самым тёплым в Санкт-Петербурге с 1890 года.