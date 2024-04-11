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Синоптик Леус: 10 апреля стал самым тёплым в Петербурге с 1890 года

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду, 10 апреля, в Санкт-Петербурге был побит очередной температурный рекорд.

В этот день воздух в городе прогрелся до +21,5 °С. Тем самым, был перекрыт рекорд 1890 года, когда температура в Петербурге составляла +16,7 °С, сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

Кроме того, это был самый тёплый день в городе в этом году.

Помимо прочего, теперь 10 апреля — самая ранняя дата в метеорологической истории Петербурга с температурой выше +20 °С. Ранее самым тёплым был день 12 апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в средней полосе России ожидается новая волна тепла.

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