В Тюменской области предупредили о штормовом ветре до 16 м/с

В Тюменской области ожидается штормовой ветер во вторник, 16 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. С 20:00 15 апреля по 08:00 16 апреля: местами туман с видимостью 500—1000 м. С 08:00 16 апреля и до 20:00 16 апреля: в отдельных районах порывы ветра до 15—16 м/с», — говорится в прогнозе.

Температура воздуха 16 апреля составит до +12 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.