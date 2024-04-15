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В Тюменской области предупредили о штормовом ветре до 16 м/с

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В Тюменской области ожидается штормовой ветер во вторник, 16 апреля.
В Тюменской области предупредили о штормовом ветре до 16 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. С 20:00 15 апреля по 08:00 16 апреля: местами туман с видимостью 500—1000 м. С 08:00 16 апреля и до 20:00 16 апреля: в отдельных районах порывы ветра до 15—16 м/с», — говорится в прогнозе.

Температура воздуха 16 апреля составит до +12 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

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