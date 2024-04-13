Диетолог Кузнецова рассказала о полезных свойствах сухофруктов
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что курагу стоит добавить в рацион при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поскольку она содержит калий. Курага полезна и для тех, кто страдает сахарным диабетом.
«Также этот сухофрукт полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отёков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием», — отметила Кузнецова.
По её словам, чернослив способствует снижению уровня холестерина в крови, благоприятно влияет на микробиоту кишечника.
Финики полезны для костей и связок, так как содержат кремний. В инжире много железа, поэтому он участвует в профилактике анемии.
«В день взрослому человеку рекомендуется сухофруктов в объёме не более ладони», — добавила эксперт.
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