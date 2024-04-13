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Диетолог Дюваль: сырые орехи полезнее жареных

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Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала, какие орехи считаются самыми полезными.
Диетолог Дюваль: сырые орехи полезнее жареных
  • Gettyimages.ru
  • © Jakob Berg

«Если говорить о том, какие орехи лучше выбирать, сырые или жареные, то однозначно сырые, потому что при термической обработке орехов окисляются жиры, которые в них содержатся. Это уже становится неполезный продукт, он может ухудшить состояние здоровья», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, также важно обращать внимание на свежесть орехов — смотреть срок годности и дату производства.

Как отметила Дюваль, хранить орехи лучше всего в стеклянной банке с плотной крышкой, в тёмном шкафу.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.

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