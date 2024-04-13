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В усадьбе Кусково отреставрируют Швейцарский домик

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В усадьбе Кусково планируют отреставрировать Швейцарский домик. Проект согласован Мосгорнаследием.
В усадьбе Кусково отреставрируют Швейцарский домик

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В здании прошли историко-культурные исследования, которые позволили составить полный перечень ценных элементов, формирующих его исторический облик. В него в том числе входят художественная резьба по дереву, опоясывающий три фасада балкон, а также угловая печь, облицованная белым кафелем с голубой каймой», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

Здание построено в 1870 году по проекту Николая Бенуа. Начало работ запланировано на 2024 год.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот».

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