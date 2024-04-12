Специалист Чихринова рассказала об особенностях посадки овощей в апреле

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала об особенностях посадки овощей, зелени и кустарников в апреле.

«Список овощей для посадки в апреле: морковь — третья декада апреля, редис — начало и середина апреля, лук — конец апреля, чеснок — середина апреля, горох — весь апрель, капуста — середина апреля», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, с середины апреля также можно высаживать укроп, петрушку, салат, шпинат, кинзу, мяту, землянику, клубнику, малину, крыжовник.

«Список деревьев, которые можно сажать в апреле, если почва прогрелась до +10...+15 °С: яблоня, груша, слива, вишня, абрикос», — перечислила Чихринова.

Как отметила эксперт, почва к посадкам в апреле должна быть рыхлой и умеренно влажной.

«Следует внести в почву удобрение, например компост или навоз, чтобы улучшить структуру грунта и обеспечить растения питательными веществами. Также необходимо улучшить дренаж почвы, если она склонна к застою воды», — добавила Чихринова.

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