Врач Саволюк рассказала о пользе яблок при укачивании

Врач — диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, какие продукты могут быть полезны при укачивании.

«Проще всего что-то пожевать, но я бы не рекомендовала для этого конфеты или жвачки, которые содержат простые углеводы. От них тошнота потом может только усилиться», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, лучше всего взять с собой в дорогу насыщенные витаминами яблоки или морковь.

«Лучше всего снимает тошноту не сладкий вкус, а немного кислый или горько-солёный. Чтобы не усложнять себе жизнь, советую заранее подготовить себе, например, нарезанную морковь и взять её с собой в поездку. Это совсем не навредит человеку, а, наоборот, даже улучшит самочувствие», — добавила Саволюк.

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