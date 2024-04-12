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На открытии фестиваля в ХМАО выступят участники конкурса «Щелкунчик»

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В Сургуте на открытии молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» выступят юные музыканты — участники конкурса «Щелкунчик» телеканала «Культура».
На открытии фестиваля в ХМАО выступят участники конкурса «Щелкунчик»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сургутской филармонии.

«В Сургуте с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижёра оркестра Станислава Дятлова впервые выступят «щелкунчики»: Елизавета Гамарис, Анна Каракина, Ино Фан, Михаил Васильев», — рассказали в филармонии.

Молодые музыканты исполнят классические композиции на духовых, смычковых и клавишных инструментах.

Ранее сообщалось, что в Московской области 24—28 апреля состоится Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».

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