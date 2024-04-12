На открытии фестиваля в ХМАО выступят участники конкурса «Щелкунчик»

В Сургуте на открытии молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» выступят юные музыканты — участники конкурса «Щелкунчик» телеканала «Культура».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сургутской филармонии.

«В Сургуте с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижёра оркестра Станислава Дятлова впервые выступят «щелкунчики»: Елизавета Гамарис, Анна Каракина, Ино Фан, Михаил Васильев», — рассказали в филармонии.

Молодые музыканты исполнят классические композиции на духовых, смычковых и клавишных инструментах.

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