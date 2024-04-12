На открытии фестиваля в ХМАО выступят участники конкурса «Щелкунчик»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сургутской филармонии.
«В Сургуте с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижёра оркестра Станислава Дятлова впервые выступят «щелкунчики»: Елизавета Гамарис, Анна Каракина, Ино Фан, Михаил Васильев», — рассказали в филармонии.
Молодые музыканты исполнят классические композиции на духовых, смычковых и клавишных инструментах.
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