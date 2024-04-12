Нутрициолог Попкова рассказала об особенностях космического питания

Дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова рассказала, что разработка космического рациона — сложный процесс, в котором участвуют в том числе физиологи и инженеры.

«Существует ряд требований, предъявляемых к космическому питанию. Пища должна быть сбалансированной в соответствии с теорией рационального питания. Также продукты должны быть высокой калорийности при малых массе и объёме», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у экипажа есть стандартный рацион, который составляют на основе личных предпочтений.

Как отметила Попкова, большинство продуктов — это блюда, приготовленные по технологии сублимационной сушки, и разнообразные консервированные продукты.

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