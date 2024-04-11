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Международный форум «День сокола» состоится в рамках ВЭФ

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Международный форум «День сокола» состоится 3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Международный форум «День сокола» состоится в рамках ВЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума «День сокола» зампред правительства России Виктория Абрамченко заявила, что мероприятие впервые провели в рамках ВЭФ в 2023 году.

«Проведение форума в текущем году и расширение географии стран-участниц будут способствовать дальнейшему укреплению международного экологического сотрудничества и служить площадкой для выработки стратегических решений в вопросах защиты и приумножения популяции редких хищных птиц», — сказала Абрамченко.

Участники деловой программы обсудят вопросы развития центров реабилитации, современные методы восстановления природных популяций, а также передовые научные технологии по изучению и мониторингу популяции соколов.

Ранее во Владивостоке рассказали о мероприятиях в рамках «Молодёжной столицы».

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