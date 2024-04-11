Косметолог Сорокина рассказала о причинах появления седины

Кандидат медицинских наук, врач косметолог-дерматолог Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Виктория Сорокина рассказала, почему появляются седые волосы.

«Это может быть спровоцировано воздействием как генетических, так и эпигенетических факторов — перенесённые тяжёлые вирусные инфекции, недостаточное питание, дефицит макро- и микронутриентов, болезни нервной и эндокринной системы, длительный стресс, вредные привычки», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одним фактором может быть оксидативный стресс, или усиление окислительных процессов в организме.

На цвете волос также сказывается несбалансированное питание.

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