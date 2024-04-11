Дикий леопард появился в Октябрьском округе Приморья

В Октябрьском округе Приморья появился дикий леопард.

Об этом сообщает Life.ru.

Леопард обнаружен на непривычной для него территории.

«Первопроходец этих земель – молодой расселяющийся самец. Ранее, в 2023 году, он отмечался на «Земле леопарда» котёнком в сопровождении матери. Расстояние между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией — 56 км. Сейчас ему от 1,5 до 2 лет», — говорится в официальном Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

Ранее специалисты нацпарка «Земля леопарда» сообщили, что чудом выживший леопард Leo 260M замечен в Лазовском районе Приморского края.