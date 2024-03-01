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Леопард из нацпарка Приморья преодолел 200 км до нового места обитания

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Специалисты национального парка «Земля леопарда» сообщили, что чудом выживший леопард Leo 260M замечен в Лазовском районе Приморского края. Это максимально далёкое от его популяции место.
Леопард из нацпарка Приморья преодолел 200 км до нового места обитания
  • Gettyimages.ru

Хищник преодолел около 200 км, пока дошёл до места, где его зафиксировали фотоловушки, пишет vostokmedia.com.   

Отмечается, что популяция краснокнижных леопардов здесь давно исчезла.

Сотрудники нацпарка спасли Leo 260M летом 2022 года, когда он был обнаружен в критическом состоянии. Его доставили в Центр реабилитации, где он восстановился, а затем, весной 2023 года, переселили в Уссурийский заповедник.

По словам специалистов, пока что он единственный леопард, который добрался до восточного побережья региона.

Ранее сообщалось, что фотография из национального парка «Земля леопарда» получила высокую оценку на конкурсе Nature Photographer of the Year.

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