RT в Telegram
Подпишись

Фото из «Земли леопардов» отметили на всемирном фотоконкурсе

Короткая ссылка
Фотография из национального парка «Земля Леопарда» получила высокую оценку на конкурсе Nature Photographer of the Year.
Фото из «Земли леопардов» отметили на всемирном фотоконкурсе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу национального парка.

Снимок редкого дальневосточного леопарда на профессиональную фотоловушку сделал известный фотограф дикой природы Сергей Горшков.

«Я много лет фотографирую дикую природу по всему миру и регулярно возвращаюсь на юг Приморья. Здесь смогли сохранить дальневосточного леопарда, сохраняют амурского тигра. Очень важно, чтобы результат успешной работы по их сохранению доходил до широкой общественности по всему миру», — сказал Горшков.

Отмечается, что в 2023 году на конкурс прислали более 21 тыс. фотографий из 96 стран.

Ранее сообщалось, что редчайший амурский горал попал в фокус фотоловушки в нацпарке Приморья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить