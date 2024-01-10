Фото из «Земли леопардов» отметили на всемирном фотоконкурсе

Фотография из национального парка «Земля Леопарда» получила высокую оценку на конкурсе Nature Photographer of the Year.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу национального парка.

Снимок редкого дальневосточного леопарда на профессиональную фотоловушку сделал известный фотограф дикой природы Сергей Горшков.

«Я много лет фотографирую дикую природу по всему миру и регулярно возвращаюсь на юг Приморья. Здесь смогли сохранить дальневосточного леопарда, сохраняют амурского тигра. Очень важно, чтобы результат успешной работы по их сохранению доходил до широкой общественности по всему миру», — сказал Горшков.

Отмечается, что в 2023 году на конкурс прислали более 21 тыс. фотографий из 96 стран.

Ранее сообщалось, что редчайший амурский горал попал в фокус фотоловушки в нацпарке Приморья.