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Редчайший амурский горал попал в фокус фотоловушки в нацпарке Приморья

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На территории приморского нацпарка «Земля леопарда» фотоловушки зафиксировали редчайшее краснокнижное животное — горала. Теперь учёные постараются установить численность одного из самых редких копытных в мире для местной популяции.
Редчайший амурский горал попал в фокус фотоловушки в нацпарке Приморья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Амурский горал внесён в Международную Красную книгу как уязвимый. Науке неизвестна даже приблизительная численность этих представителей семейства козлиных. Предполагают, что в мире может быть всего около 1,5 тыс. особей.

Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает в «Земле леопарда», где этих животных наблюдали в 2017 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились краснокнижные аисты — седлоклювые ябиру.

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