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Дуров: 900 млн человек ежемесячно пользуются Telegram

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Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что ежемесячно мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек, при этом 450 млн от этого числа заходят в него ежедневно.
Дуров: 900 млн человек ежемесячно пользуются Telegram
  • Gettyimages.ru
  • © Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket

«Количество пользователей Telegram достигло 900 млн ежемесячно. Половина из этих 900 млн пользователей открывают Telegram ежедневно», — привёл Дуров собственные данные.

Также он добавил, ссылаясь на данные аналитической компании DataAI, что приложение является шестым по используемости и скачиваемости приложением в мире.

Отдельно Дуров добавил, что уже в 2024 году Telegram станет прибыльной.

Ранее мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов.

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