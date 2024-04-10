Дуров: 900 млн человек ежемесячно пользуются Telegram
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«Количество пользователей Telegram достигло 900 млн ежемесячно. Половина из этих 900 млн пользователей открывают Telegram ежедневно», — привёл Дуров собственные данные.
Также он добавил, ссылаясь на данные аналитической компании DataAI, что приложение является шестым по используемости и скачиваемости приложением в мире.
Отдельно Дуров добавил, что уже в 2024 году Telegram станет прибыльной.
Ранее мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов.