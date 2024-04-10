Дуров: 900 млн человек ежемесячно пользуются Telegram

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что ежемесячно мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек, при этом 450 млн от этого числа заходят в него ежедневно.

«Количество пользователей Telegram достигло 900 млн ежемесячно. Половина из этих 900 млн пользователей открывают Telegram ежедневно», — привёл Дуров собственные данные.

Также он добавил, ссылаясь на данные аналитической компании DataAI, что приложение является шестым по используемости и скачиваемости приложением в мире.

Отдельно Дуров добавил, что уже в 2024 году Telegram станет прибыльной.

Ранее мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов.