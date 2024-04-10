В парках Подмосковья рассказали о программе мероприятий в честь Дня космонавтики
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
В частности, 12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме будет работать творческая мастерская. Также запланированы игра-викторина и игра-путешествие «Вперёд к космическим далям».
В Кузьминском лесопарке в Котельниках представят выставку «Путь к звёздам».
В парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа 13 апреля пройдёт программа с викториной и соревнованиями.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном» обсудили День космонавтики.