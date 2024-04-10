RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Королёва: только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни

Короткая ссылка
Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни, а правильное питание — это лишь один из таких факторов.
Диетолог Королёва: только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни
  • Gettyimages.ru

«Отчасти это генетика, но также и образ жизни во всех его аспектах: питание, окружающая среда, наличие физической нагрузки, достаточный сон, управление стрессом, принятие себя и своего возраста, помощь близким, общение с ними и, как следствие, желание жить и быть полезным ещё кому-то», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, предпочтение нужно отдавать натуральной пище с щадящей обработкой. Желательно избегать рафинированных продуктов.

Также рекомендуется пить чистую негазированную воду.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная  в беседе с «Радио 1» дала советы по употреблению шоколада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить