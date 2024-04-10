Госфильмофонд договорился о сотрудничестве с Донецким колледжем культуры

Госфильмофонд и Донецкий колледж культуры и искусств договорились о сотрудничестве.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

«Целью сотрудничества является объединение усилий по подготовке квалифицированных кадров, содействие системной модернизации образования и производства, поддержка творческой и инновационной деятельности в области образования в сфере культуры и искусства», — отмечается в сообщении.

Также стороны будут развивать новые формы сотрудничества. Запланирована организация практик студентов колледжа на производственной базе Госфильмофонда.

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