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Коллективы Пермской филармонии посетят ДНР с гастролями

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Два коллектива Пермской краевой филармонии посетят ДНР с гастролями. Соответствующее соглашение подписали руководители региональных филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина.
Коллективы Пермской филармонии посетят ДНР с гастролями
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«У нашего «Хорус-квартета» есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш «Хорус». Есть и квартет русских народных инструментов», — заявила Кокоулина.

Со своей стороны, Парецкий рассказал, что Донецкая филармония сможет принять пермские коллективы в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» завершился в Самаре.

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