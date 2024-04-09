Коллективы Пермской филармонии посетят ДНР с гастролями

Два коллектива Пермской краевой филармонии посетят ДНР с гастролями. Соответствующее соглашение подписали руководители региональных филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина.

Об этом сообщает URA.RU.

«У нашего «Хорус-квартета» есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш «Хорус». Есть и квартет русских народных инструментов», — заявила Кокоулина.

Со своей стороны, Парецкий рассказал, что Донецкая филармония сможет принять пермские коллективы в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» завершился в Самаре.