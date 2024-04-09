В Самаре почти 6 тысяч зрителей посетили постановки фестиваля «Славянский дом»

Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» завершился в Самаре.

Об этом информирует volga.news.

В мероприятии приняли участие лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов, в том числе артисты из Сербии, Луганской Народной Республики, московских и петербургских театров. В финале выступили лауреаты международных конкурсов России и Республики Беларусь.

Публика также приехала на фестиваль из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из других государств. Всего спектакли фестиваля посетили почти 6 тыс. зрителей.

Ранее стало известно, что спектакль Пермского театра оперы и балета «Ярославна» откроет международный фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге.