В Хабаровске обсудили развитие дальневосточных музеев
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края.
В ходе пленума обсудили проекты и концепции новых музейных комплексов в Улан-Удэ, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском.
«На нынешнем совещании мы ставим перед всеми музеями Дальнего Востока задачу формировать и популяризировать образ России как хранилища культурных ценностей», — заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея представит во Владивостоке выставку о коллекционерах.