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В Хабаровске обсудили развитие дальневосточных музеев

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В Хабаровске состоялось совещание по вопросам развития музейного дела в городах Дальневосточного федерального округа.
В Хабаровске обсудили развитие дальневосточных музеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края.

В ходе пленума обсудили проекты и концепции новых музейных комплексов в Улан-Удэ, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском.

«На нынешнем совещании мы ставим перед всеми музеями Дальнего Востока задачу формировать и популяризировать образ России как хранилища культурных ценностей», — заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея представит во Владивостоке выставку о коллекционерах.

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