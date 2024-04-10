RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Ильин: весна наступила, но не исключаем отдельные периоды заморозков

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что 11 апреля в Москве ожидается около +20°С. При этом, по его словам, уже 12 и 13 апреля максимальная температура составит +15°С, а 14 апреля — около +14°С.
Синоптик Ильин: весна наступила, но не исключаем отдельные периоды заморозков
  • РИА Новости

Он отметил, что 12 апреля пройдут небольшие дожди, 14 апреля — тоже ожидаются осадки.

«Давление будет немного к выходным падать, в воскресенье составит около 748 мм ртутного столба», — рассказал собеседник RT.

По словам Ильина, в начале следующей недели снова похолодает — до +10...+13°С, прогнозируются дожди.

«Весна, конечно, наступила, но мы не исключаем отдельные периоды заморозков, которые могут к нам вернуться в конце второй — в начале третьей декады, когда воздух в ночные часы будет остывать до 0°С. И вот в этот период не исключено, что температура может перейти через ноль к слабоотрицательным значениям», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить