Синоптик Ильин: весна наступила, но не исключаем отдельные периоды заморозков
- РИА Новости
Он отметил, что 12 апреля пройдут небольшие дожди, 14 апреля — тоже ожидаются осадки.
«Давление будет немного к выходным падать, в воскресенье составит около 748 мм ртутного столба», — рассказал собеседник RT.
По словам Ильина, в начале следующей недели снова похолодает — до +10...+13°С, прогнозируются дожди.
«Весна, конечно, наступила, но мы не исключаем отдельные периоды заморозков, которые могут к нам вернуться в конце второй — в начале третьей декады, когда воздух в ночные часы будет остывать до 0°С. И вот в этот период не исключено, что температура может перейти через ноль к слабоотрицательным значениям», — заключил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.