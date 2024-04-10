Синоптик Ильин: весна наступила, но не исключаем отдельные периоды заморозков

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что 11 апреля в Москве ожидается около +20°С. При этом, по его словам, уже 12 и 13 апреля максимальная температура составит +15°С, а 14 апреля — около +14°С.

Он отметил, что 12 апреля пройдут небольшие дожди, 14 апреля — тоже ожидаются осадки.

«Давление будет немного к выходным падать, в воскресенье составит около 748 мм ртутного столба», — рассказал собеседник RT.

По словам Ильина, в начале следующей недели снова похолодает — до +10...+13°С, прогнозируются дожди.

«Весна, конечно, наступила, но мы не исключаем отдельные периоды заморозков, которые могут к нам вернуться в конце второй — в начале третьей декады, когда воздух в ночные часы будет остывать до 0°С. И вот в этот период не исключено, что температура может перейти через ноль к слабоотрицательным значениям», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.