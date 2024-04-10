Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение.

Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11—14 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать весной правила пожарной безопасности.