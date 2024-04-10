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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

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МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
  • РИА Новости

Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11—14 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать весной правила пожарной безопасности.

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