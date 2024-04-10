В Ставрополье ожидается жара до +28 °С

Жаркая погода ожидается в Ставропольском крае, по данным синоптиков.

Как сообщает newstracker.ru, со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в Ставропольском крае будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в регионе составит от +18 до +23 °С. В Ставрополе будет солнечно и до +20 °С. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В пятницу, 12 апреля, на Ставрополье будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +28 °С. В Ставрополе в этот день ожидается солнечная погода и до +25 °С.

Ранее в Приволжском УГМС рассказали о факторах, влияющих на весеннее половодье.