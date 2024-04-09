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Диетолог Подымникова посоветовала употреблять не более двух бананов в день

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Диетолог Владислава Подымникова рекомендовала употреблять не более двух бананов в день.
Диетолог Подымникова посоветовала употреблять не более двух бананов в день
  • Gettyimages.ru

«Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, в одном банане содержится примерно 200 калорий и 12 г сахара, в связи с чем легко можно превысить дневную норму рациона всего за один перекус.

Подымникова советует есть бананы с яблоками и греческим йогуртом.

«Тогда удастся избежать негативного влияния фрукта и извлечь из него только пользу», — заключила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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