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Мариупольский драмтеатр посетит с гастролями Новошахтинск

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Мариупольский республиканский академический русский драматический театр посетит с гастролями Новошахтинск.
Мариупольский драмтеатр посетит с гастролями Новошахтинск
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Blann

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Зрители увидят две постановки — комедию «Любовь?! С большим риском?!» 13 апреля и детскую сказку «Стойкий оловянный солдатик» 14 апреля.

Большие гастроли Мариупольского театра проходят с 2 по 14 апреля. Коллектив уже посетил Волгодонск, Ставрополь, Армавир, Туапсе, Новороссийск и Ейск.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» завершился в Самаре.

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