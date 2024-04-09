Мариупольский драмтеатр посетит с гастролями Новошахтинск
- Gettyimages.ru
- © Michael Blann
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Зрители увидят две постановки — комедию «Любовь?! С большим риском?!» 13 апреля и детскую сказку «Стойкий оловянный солдатик» 14 апреля.
Большие гастроли Мариупольского театра проходят с 2 по 14 апреля. Коллектив уже посетил Волгодонск, Ставрополь, Армавир, Туапсе, Новороссийск и Ейск.
Ранее сообщалось, что Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» завершился в Самаре.