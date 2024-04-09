Диетолог Журавлёва рассказала о пользе молодых сосновых шишек и черемши
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В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметила, что отвары из шишек могут использоваться при профилактике весенних простуд.
«Вообще есть основное правило: есть сезонные продукты. Сейчас сезон черемши, неоднократно говорила об этой чудо-траве — в ней столько микроэлементов и витаминов, что даже представить страшно, также она обладает дезинфицирующими свойствами», — заявила Журавлёва.
Как сообщила эксперт, витамин А участвует в синтезе лейкоцитов, а аллицин губительно действует на патогенные бактерии.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.