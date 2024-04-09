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Диетолог Журавлёва рассказала о пользе молодых сосновых шишек и черемши

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Диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных свойствах молодых сосновых шишек. По её словам, они содержат витамины B1, А и E, убихинон, кальций, калий, фосфор и магний.
Диетолог Журавлёва рассказала о пользе молодых сосновых шишек и черемши
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметила, что отвары из шишек могут использоваться при профилактике весенних простуд.

«Вообще есть основное правило: есть сезонные продукты. Сейчас сезон черемши, неоднократно говорила об этой чудо-траве — в ней столько микроэлементов и витаминов, что даже представить страшно, также она обладает дезинфицирующими свойствами», — заявила Журавлёва.

Как сообщила эксперт, витамин А участвует в синтезе лейкоцитов, а аллицин губительно действует на патогенные бактерии.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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