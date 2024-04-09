В Нижнем Новгороде завершили подготовку к реставрации Литературного музея

В Нижнем Новгороде завершили подготовительные работы к ремонту Литературного музея.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской Депстрой.

В настоящее время продолжается расчистка территории от мусора. Также проходят другие виды работ.

Ремонт должен быть полностью завершён до 24 декабря 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что музей-заповедник «Коломенское» преобразится в рамках второго этапа благоустройства крупных столичных парков. Работы планируют завершить в ближайшие три года.