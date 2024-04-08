Собянин анонсировал благоустройство парка «Коломенское»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что музей-заповедник «Коломенское» преобразится в рамках второго этапа благоустройства крупных столичных парков. Работы планируют завершить в ближайшие три года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

По словам Собянина, в «Коломенском», которое отметило недавно свой столетний юбилей, предстоит решить ряд значимых проблем для удобства посетителей, которых в среднем более 4 млн в год. Например, рекреационная нагрузка по территории распределена неравномерно, а набережная недостаточно благоустроена.

Работы пройдут в три этапа — первый в этом году. Специалисты приведут в порядок участок набережной длиной в 3,5 км общей площадью в 27 га.

Здесь планируется создать свадебный сад с церемониальным павильоном, обустроить амфитеатр со смотровой площадкой, создать пространство для игр и занятий йогой. Кроме того, будет реконструирована пешеходная часть набережной и причал.

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