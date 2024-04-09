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Синоптик: аномалии на неделе прогнозируются на европейской территории страны

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни.
Синоптик: аномалии на неделе прогнозируются на европейской территории страны
  • Gettyimages.ru

Синоптик отметил, что погодные аномалии в течение всех рабочих дней недели прогнозируются на европейской территории России.

«Очень тепло будет в целом на всей европейской территории. Это и центрально-чернозёмная область, это и нечернозёмная зона России, это и Приволжский федеральный округ. И вплоть до южного Урала температура будет на 4—6 градусов выше нормы. Очень высокая температура, конечно же, на юге. Там +25 °С в Краснодарском крае, в Крыму», — рассказал Вильфанд.

По словам собеседника RT, половодье постепенно завершается.

«До конца недели ещё в ряде районов уровень воды будет около опасной отметки, а потом начнётся постепенное снижение. Обусловлено это тем, что снег уже тает и растаявшее на прошлой неделе сходит по водосбору в русла рек. И всё, снега больше нет. Только чуть-чуть остались небольшие участки снега в умеренных широтах Европейской России. В Московской области, в частности, ещё тоже в лесу снег. Но к концу недели он постепенно сойдёт, учитывая, что ещё и осадки будут», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о нарастании пожароопасной обстановки.

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