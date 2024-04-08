В Подмосковье рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил подготовку к пожароопасному сезону с членами регионального правительства и главами округов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит тёплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект. Также вести мониторинг наших лесов, особенно удалённых территорий и тех, где регулярно идёт пал травы», — сказал Воробьёв.

В 2024 году планируется обустроить более 5,6 тыс. км минерализованных полос, отремонтировать около 290 км лесных дорог. Предусмотрено патрулирование более 2,8 тыс. маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 20 апреля начнётся пожароопасный сезон.