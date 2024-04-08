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В Пермском крае 20 апреля начнётся пожароопасный сезон

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В апреле в ряде округов Прикамья начинается пожароопасный сезон.
В Пермском крае 20 апреля начнётся пожароопасный сезон
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает properm.ru, говорится в приказе регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

С 20 апреля открывается пожароопасный сезон на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств Пермского края.

Неделей позже, с 27 апреля, пожароопасный сезон будет открыт в следующих лесничествах: Березниковское, Вайское, Веслянский, Гайнский, Горнозаводское, Кизеловское, Колвинское, Косинское, Кочевское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское, Чусовское и Юрлинское.

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