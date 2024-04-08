В России выросла популярность аудиокниг

Эксперты книжной индустрии на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction обсудили тренды книгоиздания в России и рассказали о росте популярности аудиокниг.

По словам директора по контенту компании «Букмейт» Юлии Мишкуц, аудиокниги помогают привлечь внимание людей к литературе в целом. Среди пользователей одноимённого мобильного приложения 80% хотя бы однажды отдавали предпочтение аудиоформату для знакомства с тем или иным произведением. В то же время более 20% подписчиков площадки слушают аудиокниги и читают электронные. В целом около половины пользователей стали больше читать за последний год.

Президент ИД «Союз» Владимир Воробьёв считает, что такой рост популярности аудиоформатов обусловлен в том числе материальной выгодой — они дешевле печатных изданий — и вкладом профессиональных актёров, озвучивающих произведения.

Как рассказали RT в пресс-службе «Букмейта», для привлечения читателей и слушателей площадка активно использует искусственный интеллект, помогающий подобрать книги, которые будут интересны конкретному пользователю, регулярно обновляет библиотеку и работает над техническим удобством совмещения чтения и слушания.

Ранее в сети вышли аудио- и электронная версии книги Яны Вагнер «Тоннель».