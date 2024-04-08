RT в Telegram
Подпишись

Синоптики спрогнозировали потепление и дожди в Удмуртии с 9 апреля

Короткая ссылка
В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.
Синоптики спрогнозировали потепление и дожди в Удмуртии с 9 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru.

Днём во вторник, 9 апреля, ожидаются небольшие дожди, +6...+11 °С, на юге до +10...+13 °С.

В ночь на среду 0...+5 °С, днём +6...+11 °С.

«Большую часть недели будет отмечаться разница между ночными и дневными температурами. Так, в ночь на четверг, 11 апреля, похолодает до -3…+2 °С, днём воздух прогреется до +9…+14 °С, но будет ветрено, порывы достигнут 13—14 м/с», — заявила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.

По её словам, в ночь на пятницу температура воздуха составит +3...+8 °С, днём +9...+14 °С.

«Повышение температурного фона будет связано с поступлением более тёплой воздушной массы с южных регионов. Однако ночью в пятницу, 12 апреля, над Удмуртией будет проходить фронтальный раздел, в связи с чем по всей республике пройдут дожди, днём небольшие осадки сохранятся в отдельных районах», — добавила Зеленцова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве до конца недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить