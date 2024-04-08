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Специалист Тихомиров дал советы по сбору сморчков в столичном регионе

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Ведущий программы «Какого Лешего!» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров дал рекомендации по сбору сморчков в столичном регионе.
Специалист Тихомиров дал советы по сбору сморчков в столичном регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Vahit Ozalp

«Сморчок — второй по ценности гриб после трюфеля. Сморчки надо искать там, где больше всего осин. В основном сморчки надо искать на востоке Москвы. На севере, западе и даже юге Москвы искать грибы — бесполезно. Там много осинников, торфоразработок. Сморчковые шапочки очень любят эти места», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, сморчки растут и на Лосином острове.

Кроме того, отметил Тихомиров, сморчки очень любят расти под яблонями.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начался грибной сезон — выросли первые строчки, сморчки и саркосцифы.

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