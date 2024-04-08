RT в Telegram
Подпишись

В «Союзмультфильме» рассказали об объёмах производства

Короткая ссылка
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащёва рассказала об объёмах производства.
В «Союзмультфильме» рассказали об объёмах производства
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Ежегодно мы создаём порядка 35 часов анимации — это уровень довольно крупной мировой студии. Делаем и сериалы, и полнометражные фильмы, и авторское кино, и множество дополнительного контента. «Союзмультфильм» сейчас в лидерах отрасли, которая составляет порядка 80 студий по всей стране», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, осталось наработать больше опыта в производстве полнометражных фильмов, а также контента для подростковой аудитории.

«Главная премьера этого года для нас — большое анимационное кино «Формула воды». Это совершенно новаторский проект, для которого «Союзмультфильм» совместно со студией-партнёром Magic Factory разработал масштабную мультвселенную, по сути, целую планету со своими жителями и историей», — сообщила Слащёва.

Она добавила, что лента рассказывает о мире, где главным сокровищем стала питьевая вода.

Ранее актёр Леонид Ярмольник, комментируя выход нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль», где он сыграл роль царя, выразил мнение, что в России научились создавать кино, которое объединяет людей и даёт повод для общения в кругу семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить